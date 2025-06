‘Graphic Japan | da Hokusai al Manga’ una mostra a Bologna celebra il Giappone | le date

Scopri l’affascinante evoluzione della grafica giapponese in mostra a Bologna: dal genio di Hokusai ai vibranti manga di oggi. Dal 20 novembre al 6 aprile, il Museo Civico Archeologico aprirà le sue porte a ‘Graphic Japan. Da Hokusai al manga’, un viaggio visivo tra arte classica e cultura pop. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nell’universo delle immagini che hanno plasmato la storia del Giappone.

Bologna, 12 giugno 2025 – La storia della grafica giapponese arriva a Bologna: dal 20 novembre al 6 aprile il Museo Civico Archeologico ospiterà ‘ Graphic Japan. Da Hokusai al manga ’, la prima mostra in Italia dedicata alla narrazione visiva delle tappe della grafica giapponese, dal periodo Edo (1603-1868) fino ai giorni nostri. La mostra, organizzata da Mondomostre in collaborazione con il Museo Civico Archeologico di Bologna, è realizzata con l'appoggio del Consolato Generale del Giappone a Milano e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, e si inserisce nel percorso di rafforzamento dei rapporti tra Italia e Giappone, avviato anche in vista di Expo Osaka 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it