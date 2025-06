Grande successo per l' ultima expo cinofila targata Ukc Anni 90

Domenica 8 giugno, il Palazzetto dello Sport di San Donaci ha vibrato di entusiasmo durante l'ultima grande expo cinofila targata UKC 160 anni, sotto la guida del presidente Antonio Fornaro. Tre straordinari cani si sono aggiudicati il prestigioso titolo di Junior Champion, tra cui spicca Leoconte's Zebo, nato dall'allevamento Leoconte's. Un evento che ha celebrato l'eccellenza e la passione per i nostri amici a quattro zampe, dimostrando ancora una volta il valore della cinofilia italiana.

SAN DONACI - con presidente Antonio Fornaro, svoltasi domenica 8 giugno a San Donaci presso il Palazzetto dello Sport. Tre cani si sono aggiudicati il titolo di Junior Champion: Leoconte's Zebo, prodotto nell'allevamento Leoconte's di.

