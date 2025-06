Grande successo per la 6 8 Ore Città di Teate adesso tutto pronto per la Notturna

Un grande successo per la 6/8 Ore Città di Teate, un evento che ha saputo unire passione, sport e comunità in un’atmosfera coinvolgente. Dopo l’entusiasmante corsa, ora si prepara la sfida notturna: un’occasione unica per testare resistenza e spirito di squadra sotto le stelle. La città, fresca di nomina come Città europea dello sport 2025, si conferma teatro di iniziative sportive di grande livello e di forte identità locale.

Sono stati numerosi i onsensi per la quarta edizione della 68 Ore Città di Teate, svoltasi a Chieti e organizzata dal Marathon Club Manoppello Sogeda. L'evento ha assunto un significato particolare per la città, recentemente designata Città europea dello sport 2025.

Venerdì 13 giugno torna la Notturna città di Chieti. Conto alla rovescia per la gara. Amministrazione e organizzatori: “Una gara per la città, in mezzo alle sue tante bellezze”. Chieti, 9 giugno 2025 – Si svolgerà venerdì 13 giugno dalle ore 17 la gara podistica n Vai su Facebook

