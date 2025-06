Grande festa per i venti anni della Fondazione Merz

Un traguardo straordinario per la Fondazione Merz, che celebra 20 anni di impegno e innovazione nel mondo dell’arte. Per l’occasione, dal 11 giugno al 21 settembre, prende vita una mostra collettiva dei finalisti del Mario Merz Prize, curata da Giulia Turconi, accompagnata da un’opening party imperdibile. Un’occasione unica per immergersi nel talento emergente e condividere questa festa memorabile. La storia continua, e il futuro si apre con entusiasmo...

La Fondazione Merz presenta da mercoledì 11 giugno a domenica 21 settembre la mostra collettiva dei finalisti della quinta edizione del Mario Merz Prize, settore arte, a cura di Giulia Turconi. Mercoledì 11 giugno prossimo, in occasione dei venti anni della Fondazione Merz, vi saranno un opening e festa dalle 18 alle 24. Protagonisti dell'esposizione

