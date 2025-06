Grande attesa per i Guns N' Roses i fan | Abbiamo passato la notte qua per vedere Axl VIDEO

L’attesa è palpabile: i fan dei Guns N’ Roses sono già svegli, passata la notte nel parco per vivere ogni istante prima dello spettacolo. La band leggendaria di Los Angeles si prepara a infiammare il palco della Visarno Arena questa sera, giovedì 12 giugno, regalando emozioni uniche a chi ha sognato questa serata per mesi. La magia del rock sta per prendere vita e il concerto promette di essere indimenticabile.

