Se sei appassionato di Formula 1 e vuoi vivere il brivido del Gran Premio del Canada 2025 in piena chiarezza, sei nel posto giusto. In questo articolo scoprirai dove seguire in diretta, in chiaro e in streaming questa emozionante tappa del Mondiale, mentre Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull si sfidano su un circuito ricco di suspense. Preparati a tifare e a non perdere neanche un momento di questa spettacolare corsa!

Dove vedere in tv il Gran Premio del Canada 2025? Il decimo appuntamento del Mondiale vede le Ferrari rincorrere le McLaren, la Mercedes e la Redbull. Scopriamo insieme dove sarĂ trasmesso, in chiaro, e in streaming. F1, Gran premio del Canada 2025: dove vederlo in tv e in chiaro. Dopo le polemiche relative al Gran Premio di Spagna che ha visto un contatto tra Russel e Verstappen, torna la F1 con il Gp del Canada. L’appuntamento sul circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal è previsto per questo weekend. Si parte con le libere venerdì 13, poi ci saranno le qualifiche sabato 14 e la gara prevista per domenica 15 giugno 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Gran Premio del Canada 2025 di Formula 1: dove seguirlo in chiaro in tv

Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; Formula 1, tutti gli orari del Gran Premio di Canada: prove libere, qualifiche e gara. Dove vedere il GP in chiaro; Formula 1, GP Canada: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming.

