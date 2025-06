Governo Meloni propone Sbarra come Sottosegretario con delega al Sud

Il governo Meloni si prepara a rafforzare la sua squadra con una mossa strategica al Sud. La proposta di nominare Luigi Sbarra, indipendente e figura di grande esperienza, come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, evidenzia l’impegno a promuovere uno sviluppo più equo e sostenibile nel territorio meridionale. Una scelta che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle politiche di coesione nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il Consiglio dei ministri in merito all’intenzione di proporre al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nomina del dottor Luigi Sbarra a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A Sbarra, che entrerà nella compagine di governo come indipendente, il Presidente Meloni intende affidare la delega al Sud. Lo fa sapare Palazzo Chigi. foto: IPA Agency (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

