Governo Meloni propone Sbarra a sottosegretario con delega al Sud

Il governo Meloni si prepara a sorprendere con una mossa strategica: la proposta di nominare Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario con delega al Sud. Un passo che potrebbe rafforzare il legame tra istituzioni e lavoratori, portando nuova energia e prospettive alla leadership nazionale. Questa scelta, ancora in fase di discussione, promette di aprire un capitolo tutto da scoprire nel panorama politico italiano.

Roma, 12 giu. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha sentito il Consiglio dei ministri in merito all’intenzione di proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nomina di Luigi Sbarra, ex segretario generale della Cisl a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A Sbarra, che entrerĂ nella compagine di governo come indipendente, la premier Meloni – sempre secondo quanto si apprende – intenderebbe affidare la delega al Sud. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

