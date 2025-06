Gonzaga | incontro con Johnny Go SJ docente della Loyola School of Theology di Manila ed educatore di fama mondiale

Un incontro di grande ispirazione ci attende: Gonzaga si confronterà con Johnny Go SJ, docente della Loyola School of Theology di Manila e rinomato educatore mondiale. In un mondo in continuo cambiamento, il futuro ci chiede di pensare e agire con significato, per un vero cambiamento. Come possiamo, oggi, in qualità di educatori, formatori, docenti e genitori, creare una scuola autentica e capace di accompagnare i giovani nel loro cammino? La risposta può partire proprio da qui.

