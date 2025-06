Golem convinto | Sucic titolare all’Inter! Vantaggio su Baturina

Toni Golem, vice-allenatore del Slask Wroclaw, analizza con entusiasmo l'arrivo di Petar Sucic all'Inter, evidenziando le sue potenzialità di adattamento rapido al calcio italiano. Il confronto con Martin Baturina mette in luce le differenze di stile e prospettive tra i due talenti, sottolineando come Sucic possa rappresentare un vero vantaggio per i nerazzurri. La valutazione di Golem si rivela un'ulteriore conferma della grande fiducia riposta nel giovane croato.

L’allenatore Toni Golem si è espresso sul nuovo acquisto dell’Inter Petar Sucic, rimarcando le sue convinzioni sulla capacità del calciatore croato di adattarsi immediatamente al calcio italiano. Poi una differenza con Martin Baturina. IL GIUDIZIO – Toni Golem, vice-tecnico del Slask Wroclaw, si è pronunciato a Sportske Novosti in merito all’acquisto estivo di Petar Sucic da parte dell’Inter. Il croato, che conosce le qualità e i margini di crescita del connazionale, ha esaltato le sue doti e sottolineato una sua convinzione per l’immediato: «Inzaghi se n’è andato. nel suo 3-5-2 ero convinto che Sucic sarebbe stato uno dei ‘sei’, occupando quello che era il ruolo di Brozovi?. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Golem convinto: «Sucic titolare all’Inter! Vantaggio su Baturina»

