Gold card di Trump aperte le prenotazioni online per la cittadinanza americana

Scopri il controverso programma Gold Card di Trump, ora aperto alle prenotazioni online per ottenere la cittadinanza americana. Questa iniziativa, al centro di intense polemiche, consente ai cittadini stranieri di accedere a vantaggi esclusivi con un investimento di 5 milioni di dollari. Un'opportunità unica, ma non priva di critiche, che solleva domande sulla frontiera tra immigrazione e privilegio. La questione è più attuale che mai: vuoi saperne di più?

È il discusso programma che offre ai cittadini stranieri un accesso preferenziale in cambio di un pagamento di 5 milioni di dollari.

Trump svela la "Gold Card" da 5 milioni di dollari: cos’è e chi è stato il primo a comprarla Lo riporta tag24.it: Donald Trump presenta la Gold Card L'immigrazione è al centro delle politiche di Donald Trump, non solo per inasprire le leggi.