Gol fantasma decide lo scudetto nell’hockey su pista

Un finale da cardiopalma ha sconvolto lo sport italiano: nella decisiva finale scudetto di hockey su pista, un gol fantasma ha deciso il destino tra Trissino e Lodi. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, si è conclusa ai rigori con i veneti campioni d’Italia per la quarta volta. Ma cosa è accaduto esattamente in quegli istanti cruciali? Scopriamo insieme questo epilogo incredibile che ha lasciato tutti senza parole.

“Dire che è successo di tutto non è un modo di dire in questa partita”. Clamoroso epilogo nella finale scudetto dei playoff di hockey su pista maschile: i veneti del Trissino hanno vinto gara-4 ai rigori contro il Lodi (9-7) e sono diventati campioni d’Italia per la quarta volta nella loro storia. Decisivo però un gol fantasma, un rigore trasformato dal numero 5 lodigiano Alessandro Faccin (ironia della sorte: dal 2014 al 2022 proprio al Trissino) che non è stato convalidato dagli arbitri perchĂ© la pallina è poi uscita. Inutili le proteste dei giocatori giallorossi e dei circa 2.000 spettatori presenti al PalaCastellotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gol fantasma decide lo scudetto nell’hockey su pista

L’Amatori condannata da un gol fantasma, lo scudetto va al Trissino; Pazzo Trissino: il quarto scudetto arriva ai rigori dopo una grande rimonta a Lodi.

