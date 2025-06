GO! 2025&Friends a Villa Manin Architetture Trasparenti

Immergiti in un viaggio tra arte e architettura con "Architetture Trasparenti" a Villa Manin, un'esperienza che sfida i confini tra interno ed esterno. Dal 8 giugno al 26 ottobre 2025, gli spazi monumentali di Codroipo si trasformano in un universo giocoso e immersivo, dove volumi attraversabili e riflessi sorprendenti invitano a riscoprire l’arte contemporanea. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da un percorso che stimola i sensi e la percezione.

Gorizia, 12 giu. (askanews) - Un percorso giocoso e immersivo nell'arte contemporanea, un viaggio tra spazi che si trasformano, volumi attraversabili, trasparenze e riflessi che mettono in discussione i confini tra interno ed esterno, tra realtà e percezione. È questa l'esperienza proposta da Architetture Trasparenti, mostra che prende vita dall'8 giugno al 26 ottobre 2025 negli spazi monumentali di Villa Manin a Codroipo (Udine). Il progetto nasce da una riflessione sul concetto di confine, inteso non come barriera, ma come soglia valicabile, passaggio fisico e mentale, stimolo per nuove modalità di esplorazione dello spazio.

