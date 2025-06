Gli sviluppi dell’inchiesta sul neonato di Vibonati Sospesa temporaneamente la potestà genitoriale della madre

Le indagini sul neonato di Vibonati svelano un quadro inquietante, con lesioni multiple che sollevano dubbi sulla sicurezza e il benessere del bambino. La sospensione temporanea della potestà genitoriale della madre testimonia la serietà delle preoccupazioni, mentre le condizioni gravissime del piccolo richiedono un intervento immediato. Un caso che apre un dibattito urgente sulla tutela dei minori in situazioni di vulnerabilità , evidenziando l’importanza di risposte rapide ed efficaci.

Le lesioni sul corpicino del piccolo, che potrebbero risalire a momenti diversi, pongono interrogativi complessi riguardo alla sua sicurezza, alla sua salute e, piĂą in generale, alla tutela dei minori in situazioni di vulnerabilitĂ . Le attuali condizioni del bimbo sono gravissime, e la sospensione temporanea della. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Gli sviluppi dell’inchiesta sul neonato di Vibonati. Sospesa temporaneamente la potestĂ genitoriale della madre

