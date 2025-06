Gli scatti di EuropaCinema mettono in mostra la storia del primo festival del cinema europeo ospitato a Rimini negli anni Ottanta

Gli scatti di Europacinema catturano l'essenza di un'epoca indimenticabile, rievocando il primo festival dedicato al cinema europeo e la sua connessione con Rimini negli anni Ottanta. Venerd√¨ 13 giugno alle ore 20:00, al Palazzo del Fulgor, si apre ‚ÄúEuropaCinema‚ÄĚ di Flavio Marchetti: un viaggio fotografico nella storia di un evento pionieristico che ha segnato la cultura cinematografica europea e la vita della citt√†. Un'occasione da non perdere per rivivere questa avventura straordinaria.

Inaugura venerd√¨ 13 giugno alle ore 20:00 al Palazzo del Fulgor la mostra¬†‚ÄúEuropaCinema‚Ä̬†di Flavio Marchetti, che ripercorre attraverso una galleria di scatti la storia del primo festival al mondo dedicato al cinema europeo. Una storia che incroci√≤ anche quella di Rimini, sede del Festival dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ¬© Riminitoday.it - Gli scatti di ‚ÄúEuropaCinema‚ÄĚ mettono in mostra la storia del primo festival del cinema europeo ospitato a Rimini negli anni Ottanta

In questa notizia si parla di: festival - storia - scatti - europacinema

Anche al Festival di Cannes si parla di IA grazie a film come in "Dalloway", storia di una scrittrice che ha perso da tempo l'ispirazione - Al Festival di Cannes, l'intelligenza artificiale si rivela un tema centrale, con opere come "Dalloway" del regista Yann Gozlan.

Gli scatti di ‚ÄúEuropaCinema‚ÄĚ mettono in mostra la storia del primo festival del cinema europeo ospitato a Rimini negli anni Ottanta; Al Palazzo del Fulgor arriva la mostra EuropaCinema.

Al Palazzo del Fulgor arriva la mostra "EuropaCinema" Riporta newsrimini.it: Inaugura venerdì 13 giugno alle ore 20 al Palazzo del Fulgor la mostra ‚ÄúEuropaCinema‚ÄĚ di Flavio Marchetti, che ripercorre attraverso una galleria di scatti la storia del primo festival al mondo ...