Gli omicidi di Vitale e Buono non sarebbero collegati sullo sfondo la guerra di camorra degli ex Moccia

Nel cuore del Nord Italia, due omicidi enigmatici, quelli di Vitale e Buono, sollevano più domande che risposte. Sebbene siano stati collocati nel contesto della guerra di camorra degli ex Moccia, le indagini non hanno ancora chiarito se vi sia un nesso diretto con i sanguinosi fatti di Cardito e Afragola. La verità rimane avvolta nel mistero: cosa collega realmente questi episodi? Continua a leggere.

Sarebbero entrambi da inquadrare in dinamiche di camorra gli omicidi avvenuti a Cardito e Afragola, ma non sarebbe emerso un collegamento diretto tra i due episodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

