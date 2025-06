Gli ingegneri casertani brillano al Torneo Nazionale | ottime prove per le squadre di Calcio a 11 e Over 40

Gli ingegneri casertani dimostrano ancora una volta il loro spirito di squadra e passione, distinguendosi al Torneo Nazionale di Calcio degli Ingegneri. Con prestazioni sorprendenti nelle categorie a 11 e over 40, queste squadre sono il simbolo del talento e dell’impegno che contraddistinguono l’Ordine degli Ingegneri di Caserta. La loro partecipazione non solo premia la dedizione sportiva, ma rafforza anche il senso di comunità tra i professionisti del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, presieduto da Carlo Raucci, torna a far parlare di sé in ambito sportivo, distinguendosi con grande impegno e correttezza al Torneo Nazionale di Calcio degli Ingegneri, che si è svolto nei giorni scorsi a Macerata. A rappresentare l'Ordine due squadre: quella di Calcio a 11 e quella Over 40 di Calcio a 7, entrambe protagoniste di ottime prestazioni. La squadra di Calcio a 11, inserita in un girone particolarmente impegnativo che comprendeva anche la formazione di Roma, ha ottenuto un meritatissimo secondo posto, sfiorando l'accesso alle fasi finali.

