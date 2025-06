Gli imolesi non mollano | Ci eravamo tanto illusi ma questa non è la fine

Gli imolesi, cuore pulsante di passione e perseveranza, non si arrendono di fronte alle delusioni. Dopo aver sperato in un futuro di adrenalina e prestigio, la notizia che il circuito Enzo e Dino Ferrari non farà parte del calendario 2026 della Formula Uno ha suscitato amarezza e delusione, ma anche una ferma determinazione a non lasciare che questa sconfitta definisca il loro spirito. La città si stringe nel suo orgoglio, perché...

Amarezza, delusione, ma nemmeno troppo stupore. Un po' di rabbia per le promesse mancate. Sono queste le sensazioni che accomunano molti cittadini imolesi, dopo aver appreso che il circuito Enzo e Dino Ferrari non figura nel calendario ufficiale della Formula Uno 2026. "Non è una sorpresa – dice Graziano Poli – ci eravamo illusi che non fosse così, forse, ma purtroppo non c'è da stupirsi". Per Esterina Trimaqui è comunque un grande dispiacere. "Era un evento che portava tanto a Imola, speravo che nonostante tutto ci fosse un rinnovo. La città piena di gente è sempre un grande piacere" dice con un velo di tristezza.

