Gli haters? Non si può piacere a tutti Quando l’ho capito la mia vita è cambiata Il mio uomo mi ha insegnato ad amarmi | così Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è in uno stato di grazia: l’ottavo mese di gravidanza, l’amore per Valerio e una ritrovata autostima sono solo alcuni segni della sua rinascita. Dopo il concerto emozionante alle Terme di Caracalla e il nuovo album in arrivo, dimostra che non bisogna accontentarsi delle opinioni altrui. La sua storia ci insegna che amare se stessi è la strada più grande verso la felicità.

Alessandra Amoroso è in stato di grazia. E non tanto perché ora è all’ottavo mese di gravidanza, innamoratissima del suo uomo Valerio, ma perché consapevole di aver fatto uno step successivo nell’amare se stessa. Lo ha dimostrato prima con il concerto di ieri 11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, in cui ha racchiuso le sue hit per lo show che andrà in onda prossimamente su Canale 5, e poi con il nuovo disco che uscirà domani, 13 giugno, dal titolo “Io Non Sarei”, che arriva a quattro anni dall’ultimo progetto. Tra una canzone e l’altra l’artista ha lanciato dei messaggi importanti per il diritto salariale delle donne, per le garanzie lavorative post gravidanza, per i diritti, a favore del Pride e del rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it