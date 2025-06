Gli Anelli del Potere | Nuovi attori per il cast della stagione 3

Gli Anelli del Potere sta sorprendendo i fan con un casting d'eccezione per la stagione 3. Nuovi attori pronti a entrare nel ricco universo di Tolkien, portando freschezza e mistero alle vicende già amate. Con le riprese in corso a Shepperton Studios, l'attesa cresce: chi sono i nuovi volti e quali ruoli avranno? Scopriamo insieme le anteprime di questa entusiasmante evoluzione narrativa.

Il cast della stagione 3 di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto tre nuovi attori per altrettanti ruoli ricorrenti. Un articolo di Deadline da poco pubblicato ha affermato che Amazon MGM Studios sta andando avanti col casting dei nuovi episodi della serie Gli Anelli del Potere, le cui riprese sono attualmente in corso nella nuova sede di produzione a Shepperton Studios. I tre nuovi attori ingaggiati sono Andrew Richardson (Ponies), Zubin Varla (Andor) e Adam Young (Masters of the Air). La fonte non ha specificato l’identità dei ruoli assegnati ai tre nuovi attori, ma pare che Richardson potrebbe aver ottenuto un ruolo fisso, mentre solo ricorrenti per i due suoi colleghi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it