Gli 80 anni di Castagnetti L' ex segretario del Partito popolare festeggia a Roma

A Roma, tra ricordi e sorrisi, si celebra un traguardo importante: gli 80 anni di Pierluigi Castagnetti, figura storica della politica italiana e cuore pulsante del Partito Popolare. Un compleanno che vale più di un fiore, simbolo di un patrimonio di valori e dedizione. La festa a sorpresa al Maxela segna un momento speciale, da condividere con chi ha contribuito a scrivere pagine fondamentali della nostra storia.

Gli 80 anni di Pierluigi Castagnetti valgono più di un fiore, il biancofiore della Dc. L'ex segretario del Partito Popolare festeggia a Roma, i suoi ottant'anni. Ed è festa a sorpresa. Al Maxela ar.

Cattolici in politica, diaspora e scomparsa: “Non ci cercano più” Riporta repubblica.it: Quelli che nel centrosinistra reclamano un posto in segreteria come Castagnetti hanno quasi 80 anni.