Giusy Ferreri in concerto a Casteldaccia per la festa del Santo Patrono | l' evento è gratuito

Preparati a vivere una serata indimenticabile! Giusy Ferreri, con il suo coinvolgente tour “Live 2025”, arriverà a Casteldaccia il 25 agosto per celebrare la festa del Santo Patrono. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà in piazza Matrice, offrendo un concerto unico nel suo genere. Non perdere questa occasione di musica e tradizione: lasciati conquistare dal talento di Giusy e condividi momenti speciali con la comunità!

Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2025”, il 25 agosto si esibirà in piazza Matrice a Casteldaccia. Il concerto, a ingresso gratuito, è organizzato dall’amministrazione comunale all’interno del programma di eventi per la festa del Santo Patrono a cura del Comitato per i festeggiamenti San. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Giusy Ferreri in concerto a Casteldaccia per la festa del Santo Patrono: l'evento è gratuito

In questa notizia si parla di: giusy - ferreri - concerto - casteldaccia

Tutta l’Italia chi la canta? Chi è la voce del brano di Gabry Ponte? Si tratta del marito di Giusy Ferreri? - “Tutta l’Italia”, il brano di Gabry Ponte, ha conquistato il pubblico diventando uno dei tormentoni dell'anno, grazie alla sua melodia coinvolgente.

#FestaSanGiuseppe ? GIUSY FERRERI IN CONCERTO Quest'anno in occasione della festa del santo patrono, San Giuseppe, a Casteldaccia si terrà il concerto di Giusy Ferreri Lunedì 25 agosto, a partire dalle 21:30, l'artista siciliana sarà la protagoni Vai su Facebook

Giusy Ferreri in concerto a Casteldaccia per la festa del Santo Patrono: l'evento è gratuito.

Casteldaccia, ad agosto concerto di Giusy Ferreri in piazza Matrice Si legge su livesicilia.it: PALERMO – Dopo il grande ritorno di Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2025”, quattro nuovi appuntamenti si aggiungono al calendario estivo.