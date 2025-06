Giustizia truccata | l’ex sindaco Gianluca Festa indagato per gli attacchi ai magistrati

Il caso di Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, indagato per attacchi ai magistrati e coinvolto in un nuovo capitolo di giustizia truccata, scuote l'opinione pubblica. La sua scelta di portare il processo nel cuore della piazza, più che in tribunale, solleva interrogativi su trasparenza e giustizia. È un episodio che mette in discussione i limiti tra politica e giustizia, e che potrebbe rivoluzionare il modo di affrontare casi delicati come questo.

Che l'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, avesse una certa inclinazione per il palcoscenico era noto ai più. Che decidesse, però, di trasferire il processo dalla sede naturale delle aule giudiziarie a quella più risonante della piazza, è faccenda che ora attira l'attenzione – e le carte –.

Gianluca Festa e il suo 'teatro social', un monologo che sfida persino Brecht: “Chi ha sbagliato non può rimanere impunito”; Avellino, l'ex sindaco Gianluca Festa: «Sfido il procuratore ad ascoltare insieme in piazza le intercettazioni; «Una battaglia di giustizia e libertà ». Il video-delirio di Festa è un nuovo colpo alla Procura.

Festa indagato a Roma: «Diffamò i magistrati» Secondo ilmattino.it: Dolce Vita, le accuse rivolte dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa nei confronti del procuratore Domenico Airoma, del pubblico ministero Vincenzo Toscano e del gip Giulio Argenio, ...