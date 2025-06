Giustizia Nordio | sequestro del cellulare per le indagini è perversione

Nel cuore delle recenti indagini sulla giustizia Nordio, il sequestro dei cellulari solleva un dibattito cruciale: la possibilità di accedere a un’enorme mole di informazioni personali potrebbe compromettere i diritti fondamentali tutelati dall’articolo 15 della Costituzione. È essenziale trovare un equilibrio tra esigenze investigative e rispetto della privacy, affinché la giustizia non perda di vista i valori costituzionali. La sfida è garantire efficienza senza sacrificare libertà e diritti.

La possibilità di impadronirsi della marea di notizie presente su un cellulare viola il principio dell'articolo 15 della Costituzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giustizia, Nordio: “sequestro del cellulare per le indagini è perversione”

In questa notizia si parla di: cellulare - giustizia - nordio - sequestro

Giustizia, Nordio: "Il sequestro del cellulare per le indagini è una perversione" #nordio Vai su X

Per premettendo di "non potere, non dovere e non volere parlare di vicende in corso", il ministro della Giustizia Carlo Nordio in serata, intervendo su Retequattro a Zona Bianca a proposito del delitto di Chiara Poggi a Garlasco, ha detto di trovare "irragionevol Vai su Facebook

Giustizia, Nordio: Il sequestro del cellulare per le indagini è una perversione; Nordio: “Il sequestro del cellulare per le indagini è una perversione”; Nordio: 'Il sequestro del cellulare per indagini è perversione'.

Giustizia, Carlo Nordio: "Il sequestro del cellulare per le indagini è una perversione" Si legge su msn.com: Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è convinto che "sequestrare un cellulare per le indagini è una perversione".