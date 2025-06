Giuseppe Simeone tra i vincitori del Premio giornalistico La Campania si racconta

Giuseppe Simeone si distingue tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico "La Campania si racconta", un riconoscimento che celebra l'eccellenza dell'informazione regionale. Nella suggestiva aula “Giancarlo Siani” del Consiglio Regionale della Campania, si è svolta la cerimonia di premiazione, con il Presidente Gennaro Oliviero e altre autorità a consegnare il premio. Un traguardo importante che testimonia il valore del giornalismo nel raccontare le storie autentiche della nostra regione.

Nell'aula "Giancarlo Siani" del Consiglio Regionale della Campania si è tenuta la cerimonia di premiazione del premio giornalistico. A conferire il riconoscimento il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero affiancato da Carola Barbato, Maria Luisa Chirico, e Ottavio.

