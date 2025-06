Giunta | Bordilli all' attaco Annunci senza atti l’ordinanza non esisteva

Un nuovo scontro nel panorama politico locale scuote l’opinione pubblica: Paola Bordilli, ex assessore e attuale consigliera di opposizione, smaschera le incongruenze dietro l’annuncio della giunta sulla nuova ordinanza. Con parole chiare e decisione, evidenzia come l’atto ufficiale non sia mai esistito, sollevando dubbi sulle procedure e sulla trasparenza amministrativa. Ma cosa si cela davvero dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

"L’ordinanza sulla nuova giunta? Non esisteva". A sollevare il caso è Paola Bordilli, ex assessore ed esponente della Lega, oggi consigliera comunale d’opposizione. In un post pubblicato sui social, Bordilli contesta le tempistiche dell’atto con cui la neosindaca Silvia Salis ha ufficializzato la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giunta: Bordilli all'attaco, "Annunci senza atti, l’ordinanza non esisteva"

In questa notizia si parla di: bordilli - giunta - ordinanza - esisteva

Giunta: Bordilli all'attaco, Annunci senza atti, l’ordinanza non esisteva; Nuova Giunta, la richiesta di Paola Bordilli: Mancano dettagli sulle deleghe, serve un documento ufficiale.

Giunta: Bordilli all'attaco, "Annunci senza atti, l’ordinanza non esisteva" genovatoday.it scrive: L’ex assessore leghista accusa: "La giunta annunciata alla stampa prima ancora che fosse firmato l’atto ufficiale" ...