Giulio Pellizzari torna in gara al Giro di Svizzera Gli avversari per la classifica generale

Il Giro di Svizzera rappresenta per Giulio Pellizzari una nuova sfida emozionante, un banco di prova per confermare il suo valore e ambizioni. Dopo aver lasciato il segno al Giro d’Italia 2025, l’atleta si prepara a sfidare i migliori scalatori del momento, affrontando avversari agguerriti e determinati a mettere fine alla sua corsa. L’occasione arriva presto con…

Dopo le fatiche del Giro d’Italia 2025, concluso al sesto posto, è il momento per Giulio Pellizzari di affrontare nuove sfide. La Corsa Rosa ha rivelato al mondo, e soprattutto al nostro paese, un talento ed uno scalatore vero capace di fare classifica nonostante la mano preziosa data al suo capitano Primoz Roglic. Pellizzari ha indubbiamente stupito tutti ma ora dovrĂ continuare a dimostrare tutto il suo talento. L’occasione arriva presto con il Giro di Svizzera 2025, corsa a tappe che si disputerĂ dal 15 al 22 giugno. Nonostante la presenza, nello stesso momento, del Giro del Delfinato, capace di attrarre piĂą nomi di primo piano, la corsa elvetica con le sue otto tappe presenta un percorso ugualmente duro, consentendo a tanti corridori di mettersi in mostra prima delle fatiche del Tour de France. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari torna in gara al Giro di Svizzera. Gli avversari per la classifica generale

