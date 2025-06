giulia fanelli morta a 52 anni davanti ai colleghi della namirial

Una tragedia assurda scuote la comunità di Ancona: Giulia Fanelli, stimata dirigente di 52 anni presso Namirial, perde la vita improvvisamente durante un malore sul posto di lavoro. La sua morte, avvenuta davanti agli occhi dei colleghi e del marito, lascia un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile e preziosa ogni esistenza, spingendoci a riflettere sull’importanza della tutela della salute sul lavoro.

Ancona, 12 giugno 2025 – Malore sul posto di lavoro, i sanitari la rianimano per due ore, Giulia Fanelli muore sotto gli occhi del marito e dei colleghi. Aveva 52 anni. La tragedia ieri mattina nella sede della Namirial a Borgo Bicchia, dove la donna, laureata in ingegneria elettronica, ricopriva il ruolo di dirigente. Una professionista stimata, anche dai clienti e dai colleghi impiegati all'estero che hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Giulia era appena uscita dall'ufficio, quando improvvisamente si è accasciata a terra sotto gli occhi dei colleghi, che subito si sono adoperati per prestare i primi soccorsi.