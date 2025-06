Giulia De Lellis supera Chiara Ferragni con la sua strategia di marketing

Giulia De Lellis conquista sempre più il cuore del pubblico e il mondo dei social, superando Chiara Ferragni grazie a una strategia di marketing brillante e autentica. Ex corteggiatrice, ora influencer di successo, ha saputo trasformare le sue fragilità in un potente strumento di comunicazione. Con numeri da capogiro, sta riscrivendo le regole del digitale, dimostrando che la vera chiave del successo è l’empatia e la coerenza. La sua ascesa non si ferma qui, e il futuro promette ancora grandi sorprese.

Giulia De Lellis è tra le influencers più seguite d'Italia. L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha saputo sfruttare l'enorme potenziale del mondo social. Ad oggi, i suoi numeri sono tali da raggiungere quelli di Chiara Ferragni. Mentre la nota blogger milanese, dopo lo scandalo del "Pandoro Gate", sta percorrendo una strada in discesa, la

