Giugno in bellezza con le novità beauty nell' agenda del mese Da alcune nuove aperture appuntamenti e progetti tutti da scoprire

Giugno si presenta come un mese all'insegna della bellezza e delle novità, con tante aperture, appuntamenti imperdibili e progetti innovativi da scoprire. L’estate si avvicina, portando con sé collaborazioni colorate, nuovi indirizzi e pop-up che renderanno il vostro mese unico e brillante. Non lasciatevi sfuggire le tendenze più hot e le opportunità di rinnovamento: l'agenda beauty di giugno 2025 è pronta a sorprendervi!

L ’estate sta arrivando così come le novità beauty di giugno. Tra nuove collaborazioni colorate, novi indirizzi, aperture, pop-up, questo è un mese denso e carico di novità. Tutte da scoprire nell’agenda beauty di giugno 2025. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Leggi anche › L’Agenda beauty di maggio 2025, le beauty news del mese L’Agenda beauty giugno 2025. & Other Stories e Roksanda, la collab beauty da non perdere. Un’edizione limitata estremamente chic. & Other Stories e Roksanda hanno pensato a una collezione make up di smalti e rossetti dalle tonalità vibranti. 🔗 Leggi su Iodonna.it