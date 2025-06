Giugliano parte l’era D’Alterio | riapertura corso Campano primo atto Domani riunione di giunta

Oggi segna l'inizio di una nuova era per Giugliano con il sindaco Diego D’Alterio. Dopo la sua proclamazione, il primo cittadino si prepara a firmare i primi importanti atti amministrativi, tra cui la riapertura di Corso Campano, simbolo di rinascita e rinnovamento. La città è pronta a scrivere un nuovo capitolo di crescita e sviluppo. Domani, un passo importante verso il futuro di Giugliano prenderà forma.

Inizia ufficialmente oggi il lavoro del neo sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. Con la proclamazione di ieri il primo cittadino può firmare i primi provvedimenti. E tra questi c’è quello relativo alla chiusura di Corso Campano. Ieri, nella prima intervista da sindaco, ha annunciato di voler firmare il primo atto di indirizzo che instradi l’iter . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, parte l’era D’Alterio: riapertura corso Campano primo atto. Domani riunione di giunta

