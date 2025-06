Giugliano Madonna della Pace | stasera serata al Lido Sabbia D’Argento in diretta su Teleclubitalia

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Giugliano, dove spiritualità e intrattenimento si intrecciano sotto il cielo di Varcaturo. Questa sera, il Lido Sabbia d’Argento si trasformerà in un palcoscenico di emozioni durante i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace, compatrona della città. Segui l’evento in diretta su Teleclubitalia Canale 77 e lasciati coinvolgere da un’esperienza che unisce fede, spettacolo e divertimento.

Tutto pronto al Lido Sabbia d'Argento, in località Varcaturo a Giugliano, per una serata unica che unisce spiritualità, spettacolo e divertimento. Giovedì 12 giugno, la storica struttura balneare ospiterà un evento eccezionale organizzato nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace, Compatrona della città. L'evento sarà seguito in diretta su Teleclubitalia Canale 77.

