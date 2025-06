Giubileo della speranza da Reggio Calabria in cammino a Serra San Bruno

Nel cuore della Calabria, il Giubileo della Speranza prende vita con il cammino da Reggio Calabria a Serra San Bruno. Tra silenzi e preghiere, San Bruno si erge come esempio di ricerca spirituale e fede autentica. Mons. Claudio Maniago sottolinea come questa visita rappresenti un’occasione unica per i credenti di riflettere, convertirsi e rinvigorire il proprio cammino spirituale. Un percorso che invita tutti a riscoprire il valore della fede e della speranza nel nostro tempo.

