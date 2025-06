Gite scolastiche Valditara | ‘Si valuta il ritorno della diaria per i docenti’

Il ministro Giuseppe Valditara annuncia una svolta importante nel mondo scolastico: il possibile ritorno della diaria per i docenti impegnati nelle gite scolastiche. Questa misura, parte di un più ampio pacchetto di welfare, mira a valorizzare l’impegno degli insegnanti e a migliorare la qualità delle esperienze educative all’estero. Un passo deciso verso il riconoscimento del ruolo chiave degli insegnanti nel percorso di crescita degli studenti.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’intenzione di reintrodurre la diaria per i docenti impegnati nelle gite scolastiche. La proposta mira a riconoscere l’impegno degli insegnanti e si inserisce in un piĂą ampio pacchetto di misure di welfare per la scuola. La proposta sulla diaria per le gite scolastiche Durante il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: gite - scolastiche - diaria - valditara

Gite scolastiche negate: a Latina 9 bambini senza posto sul bus, a Cuneo esclusa alunna con disabilità per una pedana di pullman difettosa. Errori organizzativi e diritti violati - Due gite scolastiche si sono trasformate in disavventure: a Latina, nove bambini sono rimasti senza posto sul bus, mentre a Cuneo un'alunna con disabilità è stata esclusa a causa di una pedana difettosa.

Gite scolastiche, Valditara: “Stiamo ragionando per ripristinare la diaria per i docenti accompagnatori”; Contratto scuola, Valditara: Chiudiamo subito trattativa e anticipiamo gli aumenti del 2025-2027 subito. E per le gite scolastiche torna la diaria ai docenti che accompagnano gli studenti: Lavoriamo per i fondi; Scuola, il governo prova a salvare le gite: 101 nuovi impiegati per gestire gli appalti.

Gite scolastiche bloccate: il Pd presenta un’interrogazione parlamentare al ministro Valditara per risolvere il caos degli appalti Lo riporta msn.com: L'articolo Gite scolastiche bloccate: il Pd presenta un’interrogazione parlamentare al ministro Valditara per risolvere il caos degli appalti proviene da Open.