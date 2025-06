Giro d’Italia Women a Bergamo Sarà uno spettacolo

Il Giro d’Italia Women a Bergamo promette emozioni indimenticabili dal 6 al 13 luglio. Con le prime due tappe in provincia, tra cui un’elettrizzante crono sul Sentierone e la spettacolare scalata da Clusone ad Aprica, lo spettacolo è assicurato. Un evento che unisce sport, adrenalina e bellezza paesaggistica: un vero e proprio festival per gli amanti del ciclismo femminile. Non perderti questa grande corsa che farà battere il cuore di Bergamo!

L'EVENTO. Corsa dal 6 al 13 luglio, prime due tappe in provincia. L'esordio è la crono in città con arrivo sul Sentierone, poi la Clusone-Aprica.

