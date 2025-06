Giro di Svizzera femminile | Reusser supera nello sprint Vollering e si prende la prima tappa

La decima edizione del Giro di Svizzera Femminile si apre con grande suspense e talento, e il primo successo va a Marlene Reusser. La campionessa del Movistar Team ha attaccato strategicamente sulla salita del Juanpass, mantenendo il ritmo fino allo sprint finale a Gstaad, dove ha superato Vollering. È un inizio promettente che promette emozioni e sfide avvincenti nelle prossime tappe di questa storica corsa.

Si apre nel segno di Marlene Reusser la decima edizione del Giro di Svizzera 2025 femminile. La padrona di casa si è infatti imposta in volata in occasione della prima tappa della corsa elvetica che ha visto un percorso di 95.5 km con partenza ed arrivo a Gstaad. Nello specifico la corridora in forza al Movistar Team ha attaccato poco prima del trentesimo chilometro, nello specifico sulla salita del Juanpass, per poi essere raggiunta poco dopo da Demi Vollering (FDJ -SUEZ). Le due avversarie sono così rimaste in fuga per oltre 60 km. Poi, a 300 metri dall’arrivo è cominciato lo sprint, in cui ad avere la meglio è stata la bernese che, nella fattispecie, ha sconfitto l’ex compagna di squadra per la terza volta in stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it