Giro Delfinato tappa 6 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Macon si prepara a vivere una delle tappe più emozionanti del Giro del Delfinato 2025, con un percorso che promette sfide d’altissima intensità. Dopo la volata di Stewart e il sorprendente quinto posto di Milan, l’attenzione si sposta sulle insidiose salite che da venerdì daranno spettacolo, con favoriti pronti a mettere in discussione la classifica. Riuscirà qualcuno a sfruttare questa tappa per fare la differenza? Scopriamolo insieme, seguendo gli orari tv e i dettagli sul percorso.

Macon, 12 giugno 2025 – La volata di Jake Stewart a chiudere le tappe di pianura al Giro del Delfinato, beffato Jonathan Milan solo quinto, e da venerdì si inizia a fare sul serio con il primo vero arrivo in salita. Non è successo nulla in classifica generale, solo un piccolo spavento per Remco Evenepoel caduto nel finale della quinta tappa, ma dentro i chilometri di neutralizzazione dei distacchi, così dalla sesta tappa partirà lo spettacolo vero e proprio tra i tre big della competizione. Vediamo nel dettaglio la tappa. Giro del Delfinato 2025: le tappe con altimetrie. Percorso, favoriti e dove vederlo in tv Percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro Delfinato tappa 6: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

