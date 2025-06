Giro Delfinato | cosa è successo nella tappa 5 e la classifica

Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma con un epico colpo di scena nella tappa 5! Dopo una fuga implacabile e un finale incandescente, Jake Stewart della Israele conquista la vittoria in una volata anticipata, dominando lo sprint grazie a una strategia impeccabile. L’azione, culminata sull’ultima ascesa, ha riscritto la classifica, lasciando l’Italia con molte speranze e qualche rimpianto. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Macon, 12 giugno 2025 – Una lunga fuga, durissima da riprendere, una volata anticipata ma influenzata dall’ultima salita, fatta a tutta, così Jake Stewart ha beffato tutti. Il velocista della Israele ha vinto la quinta tappa del Giro del Delfinato, sfruttando il treno della Lidl per Milan, bruciando tutti sul tempo e anticipando lo sprint per non farsi più superare. All’azzurro (quinto) è mancato lo spunto, fiaccato dall’ultima salita fatta a tutta, così secondo si è piazzato Laurance davanti a Waerenskjold. Non è successo nulla nella generale, anche se Evenepoel ha avuto una lieve caduta nel finale, con il belga ancora in giallo ma da venerdì si farà sul serio con le prime vere salite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro Delfinato: cosa è successo nella tappa 5 e la classifica

