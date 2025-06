Giro del Delfinato quinta tappa | beffato Milan nel finale

Il Giro del Delfinato entra nel vivo con un finale mozzafiato nella quinta tappa: Milan sfiora un'impresa storica, ma una beffa inaspettata rovina i suoi sogni di gloria. Dopo la vittoria di Remco Evenepoel nella quarta tappa, il campione si conferma in cima alla classifica, lasciando gli avversari a inseguire. Il percorso tra le strade francesi si fa sempre più competitivo e ricco di suspense: chi riuscirà a domare l'ultima salita?

Il Giro del Delfinato prosegue e Milan cerca il bis, ma la beffa è arrivata a pochi istanti dal raggiungimento del traguardo. Prosegue il Giro del Delfinato dopo la vittoria di Remco Evenepoel nella quarta tappa. Nella cronometro da Charmes-sur-Rhône a Saint-Péray si è imposto il campione del mondo di specialità , che passa anche al comando della classifica. Evenepoel si è preso il primo posto strappando la maglia gialla allo spagnolo Ivan Romeo, che aveva vinto la terza tappa. Nella giornata di oggi, invece, è andata in scena la quinta frazione: da Saint-Priest a Mâcon, una tappa da 183 chilometri. 🔗 Leggi su Sportface.it

Jonathan Milan, che capolavoro a Issoire. Il toro di Buja conquista la maglia gialla con una volata magistrale nella seconda tappa del Giro del Delfinato, dimostrando carattere, cuore e determinazione. Un esempio straordinario per tutti i giovani che si a Vai su Facebook

