Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Saint-Priest-Mâcon | orari percorso favoriti Pogacar potrebbe muoversi?

Preparati a vivere un’altra giornata di emozioni al Giro del Delfinato 2025! Dopo la vittoria di ieri di Remco Evenepoel, la tappa di oggi promette spettacolo sulla strada di Saint Priest M226, con orari, percorsi e favoriti come Pogacar pronti a muoversi. Resta sintonizzato e segui la nostra diretta live dalle 13.00 per non perderti nessun colpo di scena!

Nel contesto di un Giro del Delfinato 2025 scoppiettante e mai banale la cronometro di ieri ha registrato il trionfo di Remco Evenepoel, vincitore della tappa Charmes-sur-Rhône-Saint-Péray e nuova maglia gialla. Il belga ha preceduto il danese Jonas Vingegaard di 21 secondi e l’americano Matteo Jorgenson, entrambi della Team Visma Lease a Bike, di 38 secondi. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO 2025 DALLE 13.00 In classifica generale il capitano della Soudal Quick-Step precede di quattro secondi il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull- BORA – hansgrohe e di nove lo spagnolo Ivan Romeo della Movistar Team. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Saint-Priest-Mâcon: orari, percorso, favoriti. Pogacar potrebbe muoversi?

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quinta Tappa: Saint-Priest – Mâcon (183 km) Vai su X

Prove di grande ciclismo al Giro del Delfinato dove oggi è andata in scena la cronometro di 17.4 km. Una cronometro che ha visto trionfare l'esplosivo Remco Evenepoel che non solo fa sua la quarta tappa tagliando per primo il traguarso a Saint Péray, ma si Vai su Facebook

