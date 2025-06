Giro del Delfinato 2025 Stewart anticipa lo sprint e vince la quinta tappa Milan solo quinto Evenepoel cade

Nel cuore del Giro del Delfinato 2025, Jake Stewart sorprende tutti anticipando lo sprint decisivo a Mâcon, conquistando la quinta tappa e lasciando il grande favorito Milan in sordina. Un finale mozzafiato che ribalta le aspettative e accende la lotta per la generale, mentre gli altri protagonisti della fuga si fanno strada tra i migliori. La corsa continua, e le sorprese sono appena cominciate...

Jake Stewart piazza il colpo nella quinta tappa del Giro del Delfinato 2025. Il britannico della Israel-Premier Tech anticipa lo sprint sul traguardo di Mâcon, beffando soprattutto il grande favorito Jonathan Milan, rimasto quasi piantato nel momento dello scatto e solamente quinto al traguardo. Secondo posto per il francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers), terzo per il norvegese Soren Wærenskjold (UNO-X Mobility). I protagonisti della fuga di giornata sono Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels) e l’olandese Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL). A loro si sono poi aggiunti successivamente anche Benjamin Thomas (Cofidis) e Thibault Guernalec (Arkèa – B&B Hotels). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, Stewart anticipa lo sprint e vince la quinta tappa. Milan solo quinto, Evenepoel cade

