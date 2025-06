Girava su un treno diretto a Milano con un coltello di 22 cm | lui denunciato e l'amico in carcere

Una notte di tensione sui binari lombardi: a Como, la Polizia ha arrestato due uomini coinvolti in un episodio inquietante a bordo di un treno diretto a Milano. Tra minacce e pericoli nascosti, si sono rivelate storie di rischio e giustizia che tengono con il fiato sospeso. Continua a leggere per scoprire come si sono svolti i fatti e quali saranno le conseguenze per i protagonisti di questa drammatica vicenda.

Ieri sera a Como la Polizia è intervenuta su un treno diretto a Milano dopo che alcuni passeggeri avevano segnalato la presenza di un uomo con un lungo coltello in mano. Gli agenti hanno fermato due uomini: il primo è stato trovato con l'arma nello zaino, mentre il secondo risultava ricercato dalla polizia di Varese per scontare una pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: treno - diretto - milano - coltello

Ci sarà un treno diretto “sprint” Crema-Milano: ecco tutti gli orari e le informazioni - Dal 15 giugno, in occasione del cambio orario ferroviario, partirà il nuovo treno diretto Crema-Milano, migliorando le connessioni tra le due città .

Treni, in funzione la nuova Sala Operativa di Trenord a Milano Greco Pirelli. https://www.radiolombardia.it/2025/06/09/treni-in-funzione-la-nuova-sala-operativa-di-trenord-a-milano-greco-pirelli/ Vai su Facebook

#milano Rapine con coltello e furti, arrestato 24enne. https://radiolombardia.it/2025/06/09/rapine-con-coltello-e-furti-arrestato-24enne/… Vai su X

Girava su un treno diretto a Milano con un coltello di 22 cm: lui denunciato e l'amico in carcere; C’è un uomo col coltello sul treno, 22 cm di lama nello zaino: denunciato. L’amico finisce in carcere; Como, avevano preso posto su un treno per Milano, l’uno armato di coltello e l’altro ricercato dalla polizia di Varese..

Girava su un treno diretto a Milano con un coltello di 22 cm: lui denunciato e l’amico in carcere Da fanpage.it: Ieri sera a Como la Polizia è intervenuta su un treno diretto a Milano dopo che alcuni passeggeri avevano segnalato la presenza di un uomo con un lungo ...