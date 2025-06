Giovanni Simeone cerca importanza fuori Napoli

Il futuro di Giovanni Simeone a Napoli potrebbe essere in bilico: nonostante la sua presenza sia stata confermata da Antonio Conte per la prossima stagione, l’attaccante argentino desidera trovare nuovi stimoli e maggiore importanza altrove. Con un contratto fino al 2026 e un legame ormai consolidato con il sud Italia, Simeone valuta attentamente le opportunità che potrebbero offrirgli una nuova sfida e una vetrina più ampia. La sua decisione potrebbe cambiare le sorti del suo percorso professionale.

