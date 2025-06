Giovanna Melandri non viene eletta alla Casagit Ma dice | Candidata a mia insaputa

Giovanna Melandri, figura di spicco della cultura italiana, non è stata eletta alla Casagit, ma sorprendentemente si è autodescritta candidata senza saperlo. Quaranta voti, seppur pochi, assumono un valore ancora più significativo considering che non aveva nemmeno ufficialmente avanzato la candidatura. Un episodio che dimostra quanto il mondo politico e culturale possa riservare sorprese inaspettate. Per scoprire i dettagli di questa vicenda intrigante, continua a leggere...

Quaranta voti non sono pochi, specie se non ti sei candidata. E’ quello che è successo a Giovanna Melandri, ex ministro della Cultura, già presidente del Maxxi, figura simbolo della cultura. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giovanna Melandri non viene eletta alla Casagit. Ma dice: "Candidata a mia insaputa"

In questa notizia si parla di: giovanna - melandri - candidata - viene

Giovanna Melandri added a new photo. - Giovanna Melandri Vai su Facebook

L'avvocato-marito, i veleni dentro FdI, l'inchiesta di Report: così è saltato l'uomo di Giuli. Meloni: «Lui non c'entra, al Maxxi c'era Giovanna Melandri; Melandri: “Carnabuci al Maxxi? Era il più qualificato. È in corso un regolamento di conti della destra omofob…; Il caso Spano-Carnabuci all'ombra della Melandri. Ma incolpano la destra.

Giovanna Melandri non viene eletta alla Casagit. Ma dice: "Candidata a mia insaputa" Scrive ilfoglio.it: L'ex ministro è risultata seconda alle elezioni della cassa di assistenza sanitaria dei giornalisti.