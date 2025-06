Giovani e sicurezza urbana il modello Piacenza al centro del confronto nazionale

Giovani e sicurezza urbana: il modello di Piacenza si fa esempio di innovazione e impegno. Attraverso una strategia integrata che valorizza relazioni, spazi pubblici e ascolto attivo, questa città mette i giovani al centro come risorsa per la collettività. Un approccio che ispira anche il dibattito nazionale, dimostrando come l’investimento sui giovani possa rafforzare il tessuto sociale e promuovere una comunità più sicura e inclusiva.

Una strategia integrata, costruita attorno a relazioni, spazi pubblici e ascolto, che mette al centro i giovani come valore aggiunto della comunità: è il modello presentato dal Comune di Piacenza al convegno nazionale "Disagio e devianza giovanile tra identità e collettività", promosso dal Forum.

