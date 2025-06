Giostra verso la settimana più lunga Domani sarà svelata la lancia d’oro Sabato l’estrazione delle carriere

La Giostra del Saracino si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e suggestivi della sua lunga tradizione, con eventi solenni che coinvolgono tutta la città di Arezzo. Domani, nel cuore del palazzo comunale, sarà svelata la preziosa Lancia d’Oro, simbolo di speranza e unità, in preparazione all’atteso Giubileo della Speranza. Un appuntamento imperdibile che segna l’inizio di una settimana ricca di emozioni e storia.

La Giostra con le sue cerimonie solenni sta per entrare nel vivo della settimana più lunga. Domani sarà presentata la lancia d’oro dedicata al Giubileo della Speranza a palazzo Comunale. Alle 11 nella sala del Consiglio sarà svelata la Lancia d’Oro della 147esima edizione in programma sabato 21 giugno. Saranno presenti: il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinellli, il consigliere comunale Paolo Bertini, i rettori dei quattro quartieri, Nuova Comauto, sostenitrice del progetto "Adotta una lancia", il Maestro Intagliatore Francesco Conti, l’autore del bozzetto dal quale è stato realizzato il trofeo, l’artista Mauro Capitani, e il consulente storico della Giostra del Saracino Luca Berti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giostra, verso la settimana più lunga. Domani sarà svelata la lancia d’oro. Sabato l’estrazione delle carriere

