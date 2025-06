Giostra 2025 | chi scenderà in lizza tra novità e conferme

La 147esima edizione della Giostra del Saracino si prepara a infiammare ancora una volta le strade di Arezzo, tra novità entusiasmanti e conferme di tradizioni secolari. Dopo il trionfo di Porta Sant'Andrea nel 2024, gli appassionati sono già in fermento per scoprire chi scenderà in campo quest'anno. Tra ritorni attesi e new entry sorprendenti, la sfida promette emozioni indelebili. La gara sta per cominciare: chi sarà il protagonista di questa nuova avventura?

La 147esima edizione della Giostra del Saracino è ormai alle porte. A settembre 2024 l'anno giostresco si era concluso con la vittoria del quartiere di Porta Sant'Andrea, al termine di una carriera di spareggio contro Porta Crucifera, un risultato che ha permesso ai biancoverdi di agguantare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Giostra 2025: chi scenderà in lizza tra novità e conferme

In questa notizia si parla di: giostra - scenderà - lizza - novità

I giostratori e i cavalli protagonisti in Piazza Grande – Foto; DNA rossoverde, il rettore di Porta Crucifera Andrea Fazzuoli; Arezzo, le nomine 2025 della Giostra del Saracino.