Giornate europee dell’archeologia | nel weekend visite guidate escursioni e presentazioni di libri

Preparati a vivere un weekend all’insegna della scoperta e della cultura con le Giornate Europee dell’Archeologia 2025! Dal 13 al 15 giugno, BCsicilia anima il patrimonio archeologico con visite guidate, escursioni, conferenze e presentazioni di libri, offrendo un’immersione unica tra storie antiche e tesori nascosti. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla nostra storia e riscoprire il passato che ci collega alle radici europee. Non mancare!

Visite guidate, escursioni, conferenze, presentazioni di libri. Diversi gli appuntamenti promossi da BCsicilia in occasioni delle Giornate europee dell'archeologia 2025 che si terranno dal 13 al 15 giugno, in tutto il vecchio continente e che in Italia ha il patrocinio del Ministero della Cultura.

Giornate europee dell'archeologia, weekend al giardino della Kolymbethra con laboratori e visite guidate - Scopri il fascino del passato durante le Giornate Europee dell'Archeologia al Giardino della Kolymbethra! Dal 13 al 15 giugno, il FAI ti invita a un weekend unico, con laboratori interattivi e visite guidate.

Il museo Archeologico aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia: il 14 e il 15 giugno l'ingresso sarà gratuito. Domenica 15 giugno sono in programma visite guidate e uno speciale laboratorio per famiglie: occasioni speciali per scoprire il museo, le c

Giornate europee dell'archeologia, aperture speciali a Roma. Dal 13 al 15 giugno porte aperte per le visite straordinarie #ANSA

Giornate dell’archeologia, apre l’anfiteatro romano Secondo msn.com: L’anfiteatro romano di Ancona apre i cancelli, in via straordinaria, per le Giornate europee dell’archeologia.