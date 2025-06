Giornate Europee dell' Archeologia | le iniziative al Museo archeologico Mètauros

Prepariamoci ad immergerci nel passato con le Giornate Europee dell'Archeologia! Il Museo Archeologico Mètauros si anima nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 giugno, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire tesori e storie antiche. Con apertura prolungata e visite guidate, sarà il luogo ideale per vivere un viaggio tra civiltà scomparse e misteri svelati. Non mancate, l’archeologia vi aspetta!

Tutto pronto per le Giornate Europee dell'Archeologia, manifestazione che coinvolgerà anche il Museo archeologico Mètauros. Il Museo Archeologico Mètauros sarà protagonista nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 giugno, con apertura delle 8.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.15) e visite con.

