Giornate Europee dell’Archeologia i reperti pompeiani escono dai depositi

Le Giornate Europee dell’Archeologia aprono le porte a un affascinante viaggio nel passato, portando alla luce tesori e reperti che raccontano la storia di Pompei e non solo. Dai meravigliosi dettagli della Venere di Oplontis alle misteriose cassaforti di Crassius Tertius, questa occasione unica permette di scoprire i segreti custoditi nei depositi archeologici italiani. Preparatevi a vivere un’esperienza emozionante tra scoperta e patrimonio, perché il passato ha molto da insegnarci e da svelarci.

Dalla celebre statuetta in marmo della Venere di Oplontis, alla cassaforte di Crassius tertius, reperti e oggetti dai depositi escono in mostra nei siti della Grande Pompei, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, l’appuntamento annuale dedicato al patrimonio e alla ricerca archeologica. Diverse le proposte di approfondimento dagli scavi o dai depositi nei giorni 13,14 e 15 giugno 2025. Venerdì 13 giugno dalle 9,00 alle 14 ad Oplontis a Torre Annunziata sarà in esposizione nel peristilio (giardino colonnato) servile della villa, la statuetta in marmo bianco di Venere, probabilmente in origine oggetto di arredo di uno dei saloni di rappresentanza della villa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

